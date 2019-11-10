Мбея, Танзания, , 17:25 — REGNUM Два человека погибли, 40 пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на юге Танзании. Об этом 10 ноября сообщает танзанийский телеканал ITV.

Авария произошла в ночь на 10 ноября в области Мбея рядом с населённым пунктом Игава. Автобус компании Ilasi столкнулся с пассажирским автобусом компании Mbeya Express.

Один из автобусов направлялся из города Дар-эс-Салам в город Мбея, другой ехал ему навстречу. По неназванной причине произошло лобовое столкновение двух автобусов.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два человека, ещё как минимум 40 человек получили травмы разной степени тяжести. Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются.

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