Москва, , 17:19 — REGNUM В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и автобуса Мосгортранса пострадали четыре человека, сообщает 10 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным издания, ДТП произошло возле дома №35 на Нахимовском проспекте. В результате пострадали четыре человека, которые находились в маршрутке. В автобусе, по предварительным данным, пассажиров не было.

В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 ноября один человек погиб, двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на московской кольцевой автодороге. Столкнулись автомобиль «КамАЗ», выполнявший дорожные работы на данном участке и легковой автомобиль Lada Largus. При столкновении легковой автомобиль загорелся.

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