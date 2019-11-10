Салехард, , 17:04 — REGNUM Десятилетний ребёнок скончался во время тренировки на картодроме в городе Салехард. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Ямало-Ненецкому АО.

ЧП произошло 10 ноября на территории картодрома муниципального учреждения «Центр внешкольной работы». По предварительным данным, ребёнку стало плохо во время заезда по картодрому, на втором круге.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Ребёнок скончался по пути в медучреждение. Предположительно, у школьника произошла внезапная остановка сердца.

Уточняется, что аварии на картодроме не было, машины были полностью исправны и не переворачивались. В связи с произошедшим в администрации города проходит экстренное совещание. Занятия в центре приостановлены до выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

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