Сольцы, Новгородская область, , 16:04 — REGNUM В зоне подтопления в Солецком районе Новгородской области оказались посевы сельскохозяйственных культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Затопленные посевы в Солецком районе Новгородской области Администрация Солецкого района

Это посевы озимой пшеницы на территории Солецкого участка ООО «Бекон» — 1009 га, 4 га посевов в фермерском хозяйстве Игоря Рыжкова, посевы озимого рапса в ООО «Сташевское» — 172 га.

«78 га урожая картофеля и овощей, который не успели убрать фермеры, вследствие паводка уничтожено», — сообщили в администрации Солецкого района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от паводка пострадали территории 11 районов Новгородской области. С 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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