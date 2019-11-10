Одесса, Украина, , 16:24 — REGNUM В ночь с 9 на 10 ноября неизвестные облили краской памятную доску маршалу Жукову на одном из зданий, расположенных в центральной части города. Об этом 10 ноября сообщает местное издание «Таймер».

Инцидент произошел по адресу ул. Новосельского, 64 около 2:00 по местному времени. Памятную доску маршалу Георгию Жукову залили красной краской.

Местное СМИ напоминает, что в данном здании Георгий Жуков работал с 1946 по 1948 годы, находясь на должности командующего Одесского военного округа.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Одессе представители радикальных организаций снесли барельеф маршалу Жукову со здания местного военкомата.

В Одессе радикалы сносят барельеф маршала Жукова — СМИ