Абакан, , 15:50 — REGNUM Тело мужчины, заваленного снежной массой при сходе лавины, было найдено волонтёрами в Хакасии. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Мужчина был завален при сходе лавины во время катания на снегоходе в районе населённого пункта Приисковое Орджоникидзевского района. На место происшествия была направлена группа спасателей.

Тело погибшего под лавиной мужчины было обнаружено в 12:05 мск волонтёрами, которые вели поиски собственными силами до приезда спасателей.

Поиски вели сотрудники базы отдыха «Сноулаб При», где вместе с другими 12 туристами отдыхал погибший.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках человека после схода лавины в Хакасии.

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