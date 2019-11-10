Донецк, , 15:31 — REGNUM Об обстрелах боевиками ВСУ территории ДНР сообщают в представительстве ДНР в СЦКК 10 ноября.

Так, в частности, в 14:15 обстрелам с населенного пункта Майорск был подвержен населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7). Обстрелы велись с применением зенитных установок, СПГ, АГС, также были выпущены три мины калибром 120 мм.

В 14:30, как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, сообщалось об обстрелах Горловки (поселок шахты 6/7) со стороны населенного пункта Шумы. Обстрелы велись с использованием СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отметим, ранее сообщалось об обстрелах ВСУ по населенному пункту Петровское.

Украинские боевики обстреляли район разведения сил в Петровском