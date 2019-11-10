Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюмени в ночь на 10 ноября во дворе дома по улице Мельникайте произошла стрельба. Двое граждан, провожая третьего, устроили пальбу из пистолетов в воздух, сообщает «Наш город».

В ОМВД по Тюмени издание информировали, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. Личности стрелявших устанавливаются.

Инцидент активно обсуждается тюменцами в социальных сетях, где появилось видео со стрельбой. Судя по записи, мужчины были навеселе. Отмечается, что пальба из пистолетов может быть связана с профессиональным праздником — Днём полиции.