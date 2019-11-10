Кропоткин, Краснодарский край, , 15:24 — REGNUM Более 40 учащихся из пяти школ были госпитализированы в инфекционную больницу в Краснодарском крае. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В настоящее время в больнице города Кропоткина находится 41 ребёнок. Дети начали массово поступать с жалобами и «кишечными явлениями» 9 ноября. Среди госпитализированных учащиеся пяти школ города Кропоткина: №11, №7, №44, №45, №17.

Губернатор региона поручил направить в больницу врачей из специализированной клинической детской инфекционной больницы города Краснодара. Уточняется, что помощь детям оказывается в полном объёме, пациентов в тяжёлом состоянии нет.

Диагноз у пациентов уточняется. Причины и обстоятельства массового заболевания школьников устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отравлении 29 школьников из Брянской области, которые возвращались домой после отдыха в санатории в Кисловодске. По факту ЧП заведено уголовное дело.

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