Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Подполковник министерства внутренних дел Галина Ещенко, прибыла в Санкт-Петербург, где была зверски убиты её дочь, аспирантка СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».

49-летнюю мать жертвы встречали ее коллеги, оперативники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу. Обе обеспечили Ещенко место проживания и транспорт. Кроме того, рядом с матерью жертвы находится психолог полицейского главного управления.

Известно, что Галина Ещенко служит в полиции Калининского района Краснодарского края с 2005 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анастасия Ещенко была найдена 9 ноября мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Её тело было расчленено. Утром того же дня в реке Мойка был найден её бывший преподаватель доцент СПбГУ Олег Соколов. Рядом с ним нашли рюкзак, в котором находились отрубленные руки Ещенко.

Соколов уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.