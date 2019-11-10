Дакка, , 14:36 — REGNUM В результате шторма, обрушившегося на побережье Бангладеш и Индии, погибли по меньшей мере восемь человек, об этом 10 ноября сообщает Geo TV.

Порывы ветра достигали 120 км в час. В результате властям Бангладеш, а также Индии, пришлось закрыть порты и аэропорты. Порядка 2 млн человек были эвакуированы.

В каждой из стран, затронутых стихией, погибли по четверо человек. Свыше 4 тыс. жилых помещений были повреждены. Примечательно, что удар стихии был бы намного серьезней, если бы не манговые деревья, частично защитившие побережья от шторма.

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