Тамбов, , 13:55 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Тамбовской области. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл около 02:40 по местному времени в селе Новое Гаритово. Загорелся частный дом размерами 12 м на 6 м. Существовала угроза распространения возгорания на соседние жилые здания, но этого удалось избежать. В 03:20 по местному времени возгорание было ликвидировано. Жилой дом в результате пожара сгорел полностью.

После ликвидации возгорания при разборе завалов были обнаружены тела 36-летнего мужчины и его 46-летней супруги, а также 45-летней женщины.

Начата процессуальная проверка обстоятельств и причин пожара. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек при пожаре в хозпостройке на территории частного жилого дома под Анапой.

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