Абакан, , 13:20 — REGNUM Один человек попал под лавину в Хакасии, ведутся поиски. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Сход лавины произошёл в районе населенного пункта Приисковое в Хакасии. На базе отдыха «СноулабПри» при катании на снегоходе снежной массой завалило одного человека.

Всего на базе отдыха находились 12 человек. Сразу же после ЧП сотрудники базы отдыха начали поиски своими силами.

В настоящее время на место происшествия прибыли 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении об угрозе схода лавин, которое сделал жителям шести районов Камчатки противолавинный центр.

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