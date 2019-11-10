Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов продолжает оставаться в Мариинской больнице, и врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил журналистам представитель больницы.

Напомним, что доцент СПбГУ Соколов был найден накануне утром в реке Мойке в Петербурге. Он получил сильное переохлаждение. Рядом с ним в реке нашли рюкзак, в котором находились две отрубленные по локоть женские руки. Было возбуждено уголовное дело.

В квартире Соколова следователи нашли расчлененный женский труп с отрубленной головой. Это была бывшая студентка Соколова, аспирантка Анастасия Ещенко, которая состояла с ним в отношениях. По предварительным данным, причиной убийства стала ссора между ними.