Грозный, , 12:50 — REGNUM Часть здания фельдшерского амбулаторного пункта была разрушена при взрыве газа в сельском поселении в Чечне. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа произошёл в ночь на 10 ноября в селе Новые Атаги. В результате взрыва была обрушена часть двухэтажного здания фельдшерского амбулаторного пункта. Площадь обрушения составила 150 кв. метров при общей площади здания 600 кв. метров.

При взрыве газа возгорания не произошло. На момент взрыва в здании никого не было, пострадавших нет. Для ликвидации последствий обрушения были задействованы 10 спасателей и две единицы техники.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

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