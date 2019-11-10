Донецк, , 12:24 — REGNUM Украинские боевики произвели обстрел участка разведения сил в районе населенного пункта Петровское в Донецкой Народной Республике из стрелкового оружия. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был произведен сегодня в 9:46 утра. Украинские боевики обстреляли село Петровское из огнестрельного оружия.

Уточняется, что обстрел велся с позиций ВСУ в районе подконтрольного оккупантам села Богдановка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 ноября, в районе села Петровское началось разведение сил ВСУ и войск ДНР. Процесс разведения должен быть завершен через трое суток.