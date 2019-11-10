Анапа, Краснодарский край, , 11:55 — REGNUM Три человека стали жертвами пожара на территории частного жилого дома под Анапой. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание возникло около 07:45 мск в бытовом вагончике на территории частного дома, расположенного на улице Привокзальной в хуторе Нижняя Гостагайка. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела трёх человек. Ещё один человек пострадал. Личности погибших устанавливаются.

По факту гибели людей правоохранительными органами организована доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Ставропольском крае, в результате которого сгорели 11 временных жилищ для рабочих. В результате пожара погиб один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье сгорели 11 времянок, погиб один человек