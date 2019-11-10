Ивано-Франковск, Украина, , 11:41 — REGNUM Служба безопасности Украины пресекла деятельность лиц с Ивано-Франковской области и Буковины (Черновицкая область), которые занимались незаконной вырубкой и продажей заграницу древесины хвойных пород. Об этом 9 ноября сообщается в пресс-службе ведомства.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники на протяжении текущего года переправили за границу более двух тысяч кубических метров древесины. Для «легализации» вырубленной древесины использовались либо поддельные, либо украденные у реальных предпринимателей накладные о происхождении древесины. По данным накладным выдавались сертификаты для оформления документов на таможне.

В ведомстве также отметили, что часть древесины вывозилась вне таможенного контроля. В во время обыска были изъяты документы на вывоз за границу древесины на сумму более трех миллионов гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство таможни в Николаевской области подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. В результате которых предварительная сумма ущерба, оцененная правоохранительными органами, составила порядка десяти миллионов гривен.

Руководство Николаевской таможни обвиняется в злоупотреблении полномочиями