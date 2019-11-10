Москва, , 11:38 — REGNUM Один человек погиб, двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на московской кольцевой автодороге. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

Авария произошла на 28-м километре внутренней стороны МКАД в районе Бирюлёво. Столкнулись автомобиль «КамАЗ», выполнявший дорожные работы на данном участке и легковой автомобиль Lada Largus. При столкновении легковой автомобиль загорелся.

В результате ДТП погиб один человек, ещё двое пострадали. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В результате ДТП было перекрыто движение автотранспорта по трём полосам внутренней стороны МКАД. Образовался затор от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мотоциклиста, упавшего с эстакады в результате ДТП на западе Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мотоциклист в Москве погиб, упав с эстакады