Киев, , 11:36 — REGNUM В течение двух дней патрульные полицейские украинской столицы трижды останавливали грузовой автомобиль марки Renault Magnum розового цвета, за рулем которой былипьяные водители. Об этом 9 ноября со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы Украины сообщает издание Информатор.

В издании отметили, что с участием данной фуры происходили аварийные ситуации на киевской дороге. В частности, отмечается, что фура повредила забор на территории кафе быстрого питания McDonald’s, расположенного на улице Вышгородской. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествие, обнаружили у водителя при проведении дыхательного теста превышение допустимой нормы алкоголя.

В ближайшее утро водитель в аналогичном состоянии чуть не совершил наезд на пешехода. Третья остановка грузового автомобиля произошла когда за рулем авто был напарник водителя. Тестирование нарушителя показал также превышение допустимой нормы алкоголя в организме второго водителя. В СМИ сообщается, что никто от действий автомобилистов не пострадал.

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