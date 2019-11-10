Кабул, , 11:07 — REGNUM Глава радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован в результате авиаудара по позициям боевиков афганскими ВВС. Об этом 10 ноября сообщает телеканал 1TV.

Правительственные войска вечером 9 ноября нанесли авиаудар в уезде Мохаммед Ага в провинции Логар. Здесь 7 ноября вооружённые боевики напали на судей, которые направлялись на автомобиле из Кабула в провинцию Пактия. В результате нападения погибли четверо судей.

В результате авиаударов был уничтожен командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ваисуддин (Waisuddin) и ещё трое боевиков. Ваисуддина власти Афганистана назвали одним из ключевых главарей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Операции по уничтожению боевиков проводятся в Афганистане силами Национальными силами безопасности и обороны на постоянной основе. Так 8 ноября на территории афганской провинции Газни было ликвидировано восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве боевиками четырёх судей в афганской провинции Логар. Представители полиции региона заявили, что виновные в преступлении будут установлены и понесут заслуженное наказание.

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