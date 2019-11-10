Донецк, , 12:15 — REGNUM За 9 ноября боевики ВСУ 18 раз нарушили режим тишины. Об этом 10 ноября сообщается в представительстве ДНР в СЦКК.

Под обстрелом боевиков оказались Горловка (поселок шахты 6/7, поселок шахты имени Гагарина), Зайцево, Донецк (Вольво-центр, пос. шахты «Трудовская»), Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Саханка.

По территории ДНР были применены минометы 120 мм, минометы 82 мм, БМП/БТР, РПГ/СПГ, АГС, стрелковое оружие. Общее число единиц боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за минувшие сутки составило 218.

В результате обстрелов в двух домах была повреждена кровля, в двух — кровля и остекление, также были повреждены три постройки хозяйственного назначения.

ИА REGNUM напоминает, 9 ноября на участке в районе населенного пункта Петровское началось отведение сил и средств ВСУ и военнослужащих ДНР.

В ДНР сообщили об отведении сил и средств в районе Петровского

В ДНР поприветствовали начало разведения сил в Петровском