Донецк, , 11:05 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 18 раз за прошедшие сутки. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские войска обстреляли следующие районы/населенные пункты на территории ДНР: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты им. Гагарина), Зайцево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская»), Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Саханка.

При обстрелах украинские боевики применяли миномёты калибром 120 мм и 82 мм, зенитные установки, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие. Всего по территории ДНР войсками Киева было выпущено 218 единиц боеприпасов.

В результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск были повреждены шесть домостроений в посёлке шахты 6/7 и одна хозпостройка в посёлке Зайцево. Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 случаях обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск. По населённым пунктам Республики боевиками Киева было выпущено 22 единицы боеприпасов.

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