Харьков, Украина, , 11:04 — REGNUM Ночью 9 ноября в Харькове сотрудник полиции вместе со своим знакомым избил и ограбил мужчину. Об этом 9 ноября сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.

Ограбление произошло на улице Академика Барабашова. Грабители избили 37-летнего потерпевшего и завладели золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.

Мужчина вызвал полицию. Сотрудникам правоохранительных органов быстро удалось задержать злоумышленников. Ими оказались 23-летний сотрудник полиции метрополитена и его 24-летний подельник.

У мужчин была изъята сумка потерпевшего. Согласно начатому уголовному производству по статье о разбое задержанным грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине был задержан военнослужащий, продававший местным жителям топливо, предназначенное для заправки военной техники. Отметим, также недавно сообщалось о том, что сотрудники национальной полиции были причастны к угону автомобиля у жителя Киева.

На Украине командир ВСУ продавал местным жителям топливо военной части