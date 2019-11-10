Сидней, Австралия, , 09:53 — REGNUM Тело мужчины, предположительно, гражданина РФ, разыскиваемого по подозрению в убийстве, обнаружено полицией штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Об этом 10 ноября сообщает телерадиокорпорация ABC.

Сообщается, что тело мужчины было обнаружено в районе Тарен Пойнт. По предварительной информации, погибший является гражданином России. Причина смерти и личность мужчины официально не установлены.

По данным полиции, вооружённый ножом 49-летний гражданин РФ совершил нападение на 76-летнего бизнесмена Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее. В результате нападения Метледж получил смертельные ранения и скончался. Кроме того, нападавший ранил сына Метледжа, который был госпитализирован. После нападения мужчина скрылся.

Полиция Сиднея начала розыскные мероприятия, в ходе которых были задействованы вертолёты, привлечены сотрудники отряда особого назначения и кинологи со служебными собаками. Поиски результатов не дали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске полицией Австралии гражданина РФ, подозреваемого в убийстве.

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