Лос-Анджелес, США, , 07:53 — REGNUM Отделение американской анимационной студии Warner Brothers в городе Бербанке в пригороде Лос-Анджелеса было эвакуировано в связи с приближающимися пожарами, сообщает 9 ноября CNN.

Знаменитая водонапорная башня Бербанка (сс) Fabio Mori a.k.a BUDA

Между тем в местной пожарной службе заявили о том, что опасности для население пожары не представляют. В настоящее время к тушению возгораний в городе привлечены 230 сотрудников. Местные власти рекомендуют гражданам оставаться в своих домах. Никаких распоряжений об эвакуации жильцов власти не издавали.