Канберра, , 06:03 — REGNUM Бушующие в районе Нового Южного Уэльса пожары стали причиной гибели по меньшей мере трех человек, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Пожарная машина. Австралия

К утру воскресенья, 10 ноября, непотушенными остаются еще 72 пожара. Три человека погибли, пять пропали без вести и 30 получили ранения той или иной степени тяжести.

Сообщается, что огнем охвачены территории, по котором должна проходить трасса финального раунда чемпионата мира по ралли FIA 2019. Организаторы надеются, что мероприятие удастся провести, но с сокращенным маршрутом.