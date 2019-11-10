Дакка, , 05:21 — REGNUM Власти Бангладеш эвакуировали 2 млн человек, чтобы обезопасить их от приближающегося циклона «Бульбуль». Об этом сообщил директор Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Шахадат Хоссейн местному изданию «Bdnews24».

"Более 2 млн человек были эвакуированы в безопасные районы», — сказал Хоссейн.

Также сообщается, что людей поместили в убежищах, расположенных в государственных учреждениях региона.

Ранее сообщалось, что власти эвакуировали 100 тыс. человек из прибрежной зоны.

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