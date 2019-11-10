Магаданская область, , 04:44 — REGNUM Сотрудники Росгвардии обезвредили ранее судимого 21-летнего жителя Магадана, удерживавшего в заложниках 18-летнюю девушку. Девушка не пострадала, преступник задержан, сообщает 10 ноября региональное управление СК России.

Как стало известно правоохранителям, вечером 9 ноября подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, убил 27-летнего жителя Магадана, а затем, угрожая ножом, захватил в заложники девушку. У прибывших на переговоры правоохранителей молодой человек требовал предоставить ему алкоголь, продукты питания и автомобиль.

Операцию по освобождению заложника выполнили сотрудники Росгвардии. Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.