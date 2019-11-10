Москва, , 01:58 — REGNUM Оперативники проверили два торговых центров Москвы и заявили об отсутствии на их территории предметов, представляющих угрозу взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Сообщения о минировании ТЦ «Европолис» и «Европейский» оказались ложными: «Проверка завершена, угрозы не обнаружено».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный сообщил о минировании двух московских торговых центров.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские обследуют два ТЦ в Москве после сообщения от анонимов