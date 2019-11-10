Сыктывкар, , 01:42 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства смерти мирового судьи в Коми, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено правоохранителями в ночь на 9 ноября в г. Микунь Усть-Вымского района республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.

По предварительным данным, смерть судьи не связана с его профессиональной деятельностью.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают оперативники, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.