Санкт-Петербург, 10 ноября 2019, 01:11 — REGNUM Подозреваемому в жестоком убийстве своей бывшей студентки преподавателю СПбГУ Олегу Соколову назначена психиатрическая экспертиза, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Защита предполагает, что убийство Соколов мог совершить в состоянии «патологического опьянения или состоянии аффекта». В то же время адвокаты прорабатывают версию самооговора.
Почуев также сообщил, что в настоящий момент подозреваемый находится в шоковом состоянии и раскаивается в содеянном.
Как сообщало ИА REGNUM, во время поисков останков тела убитой 24-летней девушки на дне Мойки водолазы обнаружили неизвестный скелет. Поисковая операция будет продолжена с рассветом.
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