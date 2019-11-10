Санкт-Петербург, , 01:11 — REGNUM Подозреваемому в жестоком убийстве своей бывшей студентки преподавателю СПбГУ Олегу Соколову назначена психиатрическая экспертиза, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Защита предполагает, что убийство Соколов мог совершить в состоянии «патологического опьянения или состоянии аффекта». В то же время адвокаты прорабатывают версию самооговора.

Почуев также сообщил, что в настоящий момент подозреваемый находится в шоковом состоянии и раскаивается в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поисков останков тела убитой 24-летней девушки на дне Мойки водолазы обнаружили неизвестный скелет. Поисковая операция будет продолжена с рассветом.

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