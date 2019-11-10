Москва, 10 ноября 2019, 01:09 — REGNUM Торговые центры на западе и северо-востоке Москвы проверят оперативные сотрудники полиции после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает представитель экстренных служб города Москвы.
Напомним, 2 ноября мужчина позвонил в службу «02» с мобильного телефона и сообщил о минировании здания главка столичной полиции на ул. Петровка, 38 в центре Москвы. В результате было заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящимся взрыве.
Подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы до восьми лет.
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