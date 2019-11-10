Москва, , 01:09 — REGNUM Торговые центры на западе и северо-востоке Москвы проверят оперативные сотрудники полиции после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает представитель экстренных служб города Москвы.

«Поступили угрозы взрывов в торговых центрах «Европолис» на Проспекте Мира и «Европейский» на Киевской площади», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 2 ноября мужчина позвонил в службу «02» с мобильного телефона и сообщил о минировании здания главка столичной полиции на ул. Петровка, 38 в центре Москвы. В результате было заведено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящимся взрыве.

Подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы до восьми лет.

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