Санкт-Петербург, , 00:54 — REGNUM Во время поисков останков тела убитой в Санкт-Петербурге девушки водолазы нашли останки другого человека, сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», передает 10 ноября агентство ТАСС.

Как стало известно, на дне Мойки найдет скелет неизвестного человека. «Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту находки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Перебурге задержан преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов. Мужчина дал признательные показания, в настоящее время с диагнозом переохлаждение он находится в больнице, куда он попал после того, как пытался укрыть останки тела на дне Мойки.

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