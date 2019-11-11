Кульякан, Мексика, , 09:29 — REGNUM В мексиканском городе Кульякан, штат Синалоа, в ходе обыска в курьерской компании сотрудники Национальной гвардии изъяли более 5 кг метамфетамина. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Метамфетамин предназначался для отправки в город Кройдон, Австралия. Запрещённое вещество хранилось в картонной коробке и было замаскировано под соль. Коробка привлекла внимание полицейской собаки, что и позволило обнаружить наркотик.

Находка уже передана в Федеральную прокуратуру для дальнейшего расследования.