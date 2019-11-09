Аномальная погода в ряде регионов РФ осложнила паводковую обстановку: вышедшие из берегов реки после затяжных дождей и снегопадов затопили территории Новгородской, Псковской, Костромской, Вологодской, Тверской, Ярославской областей. К 9 ноября вода отступила, но новые дожди и потепление вызвали вторую волну паводка. Теперь под угрозой подтоплений — большие города: Великий Новгород, Вологда.

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