По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, в ближайшие 1−3 дня продолжится рост уровней воды на озере Ильмень, реках Волхов, Ловать (в районе села Взвад) и Шелонь (в городе Сольцы) на 20−30 см в сутки. Ожидается достижение неблагоприятной отметки на реке Волхов в районе посёлка Краснофарфорный (Чудовский район).
В настоящее время на реках Холова (посёлок Крестцы), Уверь (в деревне Меглецы) и Пола (деревня Налючи) продолжают сохраняться уровни воды, достигшие отметки опасного явления.
На 18:00 9 ноября уровень воды в реке Вологда составляет 110,54 м по Балтийской системе (434 см). За сутки он снизился на 1,10 м, за день с 8:00 — на 10 см, сообщает Вологда.рф. В Вологде по-прежнему действует режим повышенной готовности к ЧС. Критической является уровень воды в 112,2 м по Балтийской системе. До этой отметки остаётся более 1,6 метра.
Жителям Вологды напомнили о порядке действий при непогоде и подтоплениях. Центр гражданской защиты населения рекомендует соблюдать ряд простых правил:
- Прежде всего, в случае непогоды стоит воздержаться от дальних поездок. При сильных дождях необходимо укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Не пытайтесь преодолеть затопленные участки на автомобиле или вброд.
- Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, необходимо по возможности создать преграды воде в оконных и дверных проемах и приготовиться к эвакуации. Ждать спасателей следует на чердаках и верхних этажах зданий.
- При эвакуации необходимо взять с собой документы, теплую одежду и обувь, лекарства, а также отключить в доме электричество, газ и воду.
- Специалисты не рекомендуют самостоятельно покидать затопленные районы. Делать это стоит только при наличии веских причин или постоянно поднимающегося уровня воды.
- После спада воды в подтопленных домах необходимо проверить исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации.
В Вологде в зону вероятного подтопления при максимальном уровне подъема воды (620 см) в реке Вологде попадает до 65 объектов экономики, до 165 жилых домов, до 9641 садовых участков в Лукьяново, Баранково, Ананьино, Доронино. Полный список жилых домов, которым угрожает паводок, — на сайте Вологда.рф.
Спасатели и представители спецслужб Вологды объявили набор волонтёров для ликвидации последствий паводка. Для оказания помощи приглашаются жители в возрасте от 14 лет и старше. В городе организован оперативный паводковый штаб.
В Вологодской области сложная ситуация сохранится до 17 ноября. Об этом сообщает vologda-poisk.ru со ссылкой на данные филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«Из-за того, что в регион придёт потепление, начнётся активное таяние наледи и снега. Это, в числе прочего, приведёт к подъёму уровня воды. Опасность актуальна для следующих территорий: Бабаевский район, Череповецкий, Чагодощенский, Устюженский, а также Вологодский). Уровень воды будет подниматься на реках Молога, Вологда, Тошня, Лежа», — сообщает издание.
Ресторанный комплекс на реке Волхов Фрегат «Флагман» «почувствовал себя настоящим кораблём», сообщает 53news.ru. Пешеходный мостик к ресторанному комплексу 9 ноября ушёл под воду, его пришлось поднимать с помощью специальной техники.
«Воды прибыло за ночь»: в Великом Новгороде опасаются разлива Волхова
Жители Великого Новгорода опасаются разлива водной артерии — реки Волхов — в черте города. С утра 9 ноября горожане фиксируют подъём уровня воды в Волхове, отмечая, что вода затапливает городские набережные.
Несмотря на то, что в Вологодской области наблюдается спад воды, административный центр региона — город Вологда — находится в ожидании повторения потопа. Синоптики обещают повышение температуры до +4 градусов и дожди.
МЧС России опубликовало оперативный прогноз на 10 ноября 2019 года. Ведомство прогнозирует вероятность подтоплений в трёх субъектах Российской Федерации: Новгородской, Псковской и Костромской областях.