Уагадугу, , 13:11 — REGNUM В Буркина-Фасо был объявлен трёхдневный национальный траур по 38 погибшим военнослужащим в результате нападений, совершенных исламистскими боевиками на севере страны.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, выступая с обращением к населению президент страны Рох Марк Кристиан Каборе заявил, что произошедшие события — это большое горе для нации. Глава государства призвал граждан обьединить свои усилия для обеспечения ликвидации джихадистских группировок.

Уже на протяжении нескольких месяцев в Буркина-Фасо наблюдаются серии нападений на вооруженные силы и местных жителей в северных районах страны, имеющих общие границы с Нигерией, Нигером и Мали.

Каборе назвал нападение, совершенное неизвестными вооруженными лицами, на конвой рабочих горнодобывающей компании Semafo тяжким преступлением. «Подобные зверства напоминают прошлые времена, когда нападения имели цель вселить страх в общественность и поставить под угрозу демократию в стране», — добавил он.