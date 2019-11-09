Элиста, , 21:34 — REGNUM Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания — главы города Элиста, сообщили 9 ноября ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.

По версии следствия, в 2014—2015 году бывший глава горсобрания «совершил ряд последовательных действий», в результате которых автомобиль Toyota Camry, находившийся в муниципальной собственности, стал принадлежать его родственнику.

Как сообщало ИА REGNUM, также следственные органы расследуют уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Элисты по статье о злоупотреблении полномочиями — речь идёт о незаконном снятии со счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей около 2,2 млн рублей на нужды учреждения.