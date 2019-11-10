Найроби, , 13:14 — REGNUM Полиция Кении и местные чиновники сообщили об убийстве 11 человек, в том числе двух полицейских, в результате двух нападений, совершенный в округе Марсабит на севере страны.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Стив Олоо, начальник полиции округа Марсабит, подтвердил произошедшее, добавив, что напряжённость в районах Джалдеса и Кукуто, где произошли нападения, продолжает нарастать.

Место инцидента расположено неподалеку от границы с Эфиопией.

По словам Олоо, жертвы инцидента были убиты в пункте водоснабжения на фоне волны бандитизма, вынудившей десятки местных жителей покинуть свои дома.