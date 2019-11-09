Тбилиси, , 20:56 — REGNUM 9 ноября в Тбилиси и Батуми продолжились митинги у кинотеатров, где проходит премьера фильма шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина «А потом мы танцевали». Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Участники акции протеста у кинотеатра «Амирани» в Тбилиси небольшой группой стоят с плакатами «Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии», «Гомосексуализм — это грех и патология», «Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру».

Свое отношение к премьере выразили и представители духовенства, которые у кинотеатра «Кавеа гелерея Тбилиси» отслужили молебен. В целом ситуация спокойная. Зрители свободно зашли в залы просмотра фильма. У входов в кинотеатры дежурят полиция, пожарные и скорая помощь. Показ фильма проходит в два сеанса. Первый начался в 19:30 (18:30 мск), а второй запланирован на 22:00 (21:00 мск).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, все кинопоказы, которые были запланированы на 8 ноября в 6 кинотеатрах двух городов Грузии, прошли в назначенное время, но на фоне акций протеста, участники которых пытались не допустить зрителей в кинотеатры, сорвать показ фильма. Для предотвращения возможных эксцессов в обоих городах были мобилизованы силы полиции и спецназа.

За различные нарушения в столице Грузии были задержаны 24 нарушителя правопорядка, в Батуми — 3. По 4 фактам с признаками уголовного преступления начато расследование. В частности, на территории у кинотеатра «Амирани» было совершено нападение на гражданку Анну Субелиани, активную участницу всех акций протеста последнего периода, которые были, в том числе, связаны и с визитом в ГрузиюСергея Гаврилова. На этот раз она пыталась пройти в кинозал на просмотр фильма. Полиция установила личность напавшего на активистку гражданина и задержала его на месте.

Физические оскорбления были нанесены политику, республиканцуДавиду Бердзенишвили, которому также не удалось попасть в кинотеатр на просмотр фильма. Ограждая его от нападавших участников акции, полиция усадила Бердзенишвили в автомобиль и отправила подальше от осажденной митингующими территории. Расследование по данному факту ведется по статье 126-ой УК Грузии — о насилии.

Во время акций протеста пострадали двое сотрудников полиции. По факту нападения на них возбуждено уголовное дело по статье 3531 УК Грузии (нападение на полицейского или другого представителя власти). По факту повреждения автомобиля МВД расследование ведется по статье 187-ой УК Грузии (повреждение или уничтожение вещи).

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