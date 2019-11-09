Амстердам, , 19:46 — REGNUM Владимир Цемах, который в Голландии подозревается в причастности к делу малайзийского «Боинга», готов сделать заявление в присутствии представителей голландской и украинской прокуратур. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

При этом Кучерена уточнил, что Цемах согласен сделать своё заявление только на территории ДНР. В настоящий момент Цемах находится в Донецке. По словам Кучерены, ни голландские, ни украинские власти пока не отреагировали на это сообщение.

В июне с.г. Цемах был похищен и задержан СБУ. Однако в сентябре в результате обмена пленными между Россией и Украиной он оказался на свободе. Накануне обмена Голландия настаивала на том, что Цемах должен остаться под стражей. В ответ на готовность Цемаха сделать заявление представитель голландской прокуратуры заявил местным журналистам, что международная следственная группа (JIT) желала бы поговорить с Цемахом в Голландии.

В сентябре голландские прокуроры накануне обмена пленными уже проводили допрос Цемаха. После своего освобождения Цемах заявил в интервью, что голландские и австралийские власти предлагали ему голландский паспорт и жильё в Голландии в обмен на свидетельство в суде.

Голландская прокуратура намерена привлечь к суду четырёх подозреваемых, среди которых И. Стрелков, по делу MH17. Суд начнёт свои заседания в марте 2020 г.