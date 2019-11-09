Великий Новгород, 9 ноября 2019, 19:39 — REGNUM В Новгородской области открыли движение на 12 участках размытых паводком дорог, где завершились аварийно-восстановительные работы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, список открытых дорог опубликован сегодня, 9 ноября, на сайте «Новгородавтодора».
Открыто движение транспортных средств без ограничения движения на следующих автомобильных дорогах:
- Холмы — Бояры в Валдайском районе;
- Шишково — Намищи в Демянском районе;
- Первомайское — Хотоли в Крестецком районе;
- Ярынья — Ламерье в Крестецком районе;
- Молвотицы — Мамоновщина в Марёвском районе;
- Неболчи — Усть-Хотцы — Водогон — Заполье — граница Ленинградской области в Любытинском районе;
- Топорок — Теребляны-2 в Окуловском районе;
- Охона — Заюлино — Муравьёво — Сахино в Пестовском районе;
- Осипово — Посёлок в Пестовском районе;
- Вышний Волочёк—Бежецк — Сонково — Лесное — Пестово в Пестовском районе;
- Крестцы — Окуловка — Боровичи — Берёзовикский школа-лицей в Окуловском районе;
- Крестцы — Усть-Волма в Крестецком районе.
Ещё на трёх участках автодорог введены временные ограничения движения транспортных средств: это дороги Хвойная — Пестово (38 км) в Хвойнинском районе; подъезд к деревне Горяево в Марёвском районе, а также участок дороги Подлитовье — Парфино — Старая Русса — Городок в Парфинском районе.
На 12 участках дорог движение пока закрыто — до 12 ноября.
Закрытые для движения участки:
- Любница — Кстечки в Валдайском районе;
- Вины — Ересино в Крестецком районе;
- Крестцы — Усть-Волма в Крестецком районе;
- Ракушино — Зелёный Бор в Крестецком районе;
- подъезд к деревням Дубровка, Пожарьё в Маловишерском районе;
- Окуловка — Любытино (с 54 по 55 км) в Любытинском районе;
- Демянск — Жирково — Шумилов Бор в Демянском районе;
- Новая Деревня — Малое Стёпаново в Парфинском районе;
- Большое Яблоново — Малый Заход в Парфинском районе;
- Большие Дорки — Полосы — Чурилово в Новгородском районе;
- Крестцы — Окуловка — Боровичи — Забродье — Заозерье в Окуловском районе;
- Большие Боры — Косорово — Святогорша в Старорусском районе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 12:00 9 ноября в Новгородской области после паводка оставался повреждённым 21 участок дорог, десять деревянных мостов. Сухопутного проезда нет к 13 населённым пунктам в шести районах.
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