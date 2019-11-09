Великий Новгород, , 19:39 — REGNUM В Новгородской области открыли движение на 12 участках размытых паводком дорог, где завершились аварийно-восстановительные работы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, список открытых дорог опубликован сегодня, 9 ноября, на сайте «Новгородавтодора».

Открыто движение транспортных средств без ограничения движения на следующих автомобильных дорогах:

Холмы — Бояры в Валдайском районе; Шишково — Намищи в Демянском районе; Первомайское — Хотоли в Крестецком районе; Ярынья — Ламерье в Крестецком районе; Молвотицы — Мамоновщина в Марёвском районе; Неболчи — Усть-Хотцы — Водогон — Заполье — граница Ленинградской области в Любытинском районе; Топорок — Теребляны-2 в Окуловском районе; Охона — Заюлино — Муравьёво — Сахино в Пестовском районе; Осипово — Посёлок в Пестовском районе; Вышний Волочёк—Бежецк — Сонково — Лесное — Пестово в Пестовском районе; Крестцы — Окуловка — Боровичи — Берёзовикский школа-лицей в Окуловском районе; Крестцы — Усть-Волма в Крестецком районе.

Ещё на трёх участках автодорог введены временные ограничения движения транспортных средств: это дороги Хвойная — Пестово (38 км) в Хвойнинском районе; подъезд к деревне Горяево в Марёвском районе, а также участок дороги Подлитовье — Парфино — Старая Русса — Городок в Парфинском районе.

На 12 участках дорог движение пока закрыто — до 12 ноября.

Закрытые для движения участки:

Любница — Кстечки в Валдайском районе; Вины — Ересино в Крестецком районе; Крестцы — Усть-Волма в Крестецком районе; Ракушино — Зелёный Бор в Крестецком районе; подъезд к деревням Дубровка, Пожарьё в Маловишерском районе; Окуловка — Любытино (с 54 по 55 км) в Любытинском районе; Демянск — Жирково — Шумилов Бор в Демянском районе; Новая Деревня — Малое Стёпаново в Парфинском районе; Большое Яблоново — Малый Заход в Парфинском районе; Большие Дорки — Полосы — Чурилово в Новгородском районе; Крестцы — Окуловка — Боровичи — Забродье — Заозерье в Окуловском районе; Большие Боры — Косорово — Святогорша в Старорусском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 12:00 9 ноября в Новгородской области после паводка оставался повреждённым 21 участок дорог, десять деревянных мостов. Сухопутного проезда нет к 13 населённым пунктам в шести районах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области остаются подтопленными 36 участков дорог