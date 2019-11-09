Калуга, , 15:55 — REGNUM В Калуге 34-летний местный житель подозревается в убийстве собутыльника, сообщил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Евгений Починский.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 ноября 2019 года в квартире дома по улице Вишневского Калуги между подозреваемым и 44-летним хозяином квартиры во время распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес собутыльнику ножом удары в область бедер. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. «По факту совершения преступления, возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сказалЕвгений Починский.

Подозреваемый в убийстве судом заключен под стражу. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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