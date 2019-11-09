Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Жертвой доцента Санкт-Петербургского государственного университета стала его 24-летняя выпускница, с которой он вместе работал над научным трудом о личности Наполеона. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщают петербургские СМИ.

Студенты СПбГУ рассказали журналистам, что доцента Олега Соколова с его жертвой связывали романтические отношения. Погибшая была уроженкой Краснодарского края.

В России Соколов считается крупнейшим специалистом по наполеоновской Франции и в свое время был удостоен ордена Почетного легиона.

Соколов был пионером российского движения военно-исторической реконструкции.

Студенты охарактеризовали Соколова как хорошего рассказчика, человека, который «горел» своим делом. Также его считали человеком экспрессивным и не всегда этичным, экзамены он принимал жестко.

В 2018 году с Соколовым произошел скандал — одна из студенток обвинила его в побоях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ранним утром Соколов был обнаружен в реке Мойка в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, он пытался утопить в реке пакет с отрезанными по локоть человеческими руками. Поскольку пакет не тонул, он прыгнул в воду.

Сразу же было возбуждено уголовное дело и в квартиру Соколова на набережной Мойки пришли с обыском. Там перед силовиками предстала страшная картина — в квартире находилось расчлененное женское тело с отрезанной головой. Тут же была и голова.