Луганск, , 15:31 — REGNUM Один военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела территории украинскими боевиками. Об этом 9 ноября сообщил журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко заявил, что при обстреле со стороны украинских войск территории ЛНР погиб защитник Республики, военнослужащий Народной милиции. Филипоненко выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также офицер пресс-службы призвал международных наблюдателей миссии ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских войск и принудить власти Украины соблюдать достигнутые ранее договорённости по перемирию в Донбассе.

Также Филипоненко сообщил о фактах размещения войсками Киева военной техники в населённых пунктах на подконтрольной Киеву территории. В частности, разведкой Народной милиции ЛНР выявлено размещение бронированной техники на территории населённого пункта Крымское.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном случае нарушения режима прекращения огня на территории ЛНР украинскими войсками.

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