Махачкала, , 15:24 — REGNUM Два человека пострадали в результате хлопка газа, который произошёл в квартире многоэтажного жилого дома в Махачкале. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном доме на улице Петра Первого в Махачкале. В результате хлопка пострадал мужчина 1982 года рождения и женщина 1988 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в ожоговый центр города Махачкалы. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Уточняется, что возгорания после хлопка в квартире не произошло, помощь пожарных не понадобилась. В настоящее время на месте ЧП работают специалисты, устанавливаются обстоятельства и причины взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о процессуальной проверке, которую начали следователи в городе Элисте после хлопка газа в многоквартирном доме. Хозяйка квартиры, где произошёл взрыв, погибла.

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