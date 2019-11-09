Глазов, Удмуртия, , 14:39 — REGNUM Спасательные и коммунальные службы Глазова переведены на режим работы в выходные дни согласно составленному графику в связи с угрозой подтопления территорий из-за подъема воды в реках Чепца и Малая Сыга. Вопрос обсуждался в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Накануне уровень воды снизился, но ситуация остается нестабильной, подъем воды в реках нехарактерен для осени. Так, уровень воды в Чепце пока далеко от критического в 6,8 м, сейчас он составляет 3,6 м. Однако уровень воды в Малой Сыге поднялся значительно, пешеходный мост на улице Кирова решено снять.

В настоящее время проверена готовность техники, прорабатывается вопрос размещения людей на случай эвакуации. Власти пока не вводят режим ЧС.

ИА REGNUM напоминает, Глазов расположен на северо-западе Удмуртии в 180 км от Ижевска. Город расположен на левом берегу Чепцы, которая является притоком Вятки. Согласно данным Удмуртстата, население Глазова по состоянию на 1 января 2019 года составляет более 92 тыс. человек.