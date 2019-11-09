Киев, , 15:06 — REGNUM В Киеве во время проведения работ по замене инженерных сетей у Шулявского путепровода был обнаружен склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом 8 ноября со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Петра Пантелева сообщается на сайте киевской городской государственной администрации.

Склад с боеприпасами был обнаружен в тридцати метрах от путепровода. На момент публикации сообщения, специалистами было изъято 35 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Днепропетровской области грибник обнаружил тайник с боеприпасами.

В Днепропетровской области грибник обнаружил схрон с боеприпасами