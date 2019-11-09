Бишкек, , 15:53 — REGNUM Арендатор кафе, в котором при взрывах погиб человек, задержан сотрудниками правоохранительных органов в Киргизии. Об этом 9 ноября журналистам сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкека.

Мужчина 56 лет, являющийся арендатором кафе «Антошка», задержан в рамках расследования дела по факту взрывов в кафе при котором погиб один человек, ещё 15 получили травмы. В отношении арендатора возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

Три взрыва произошли 8 ноября в кафе в городе Бишкеке, в 300 метрах от здания, где находится парламент и администрация президента Киргизии. В результате взрывов погибла работница кафе, ещё 15 человек, в том числе семеро детей, получили ожоги и ранения.

По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа из баллонов, использовавшихся работниками кафе для приготовления пищи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взятии на контроль дела о взрывах с последующим пожаром в кафе в Бишкеке премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

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