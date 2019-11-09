Нижний Новгород, , 14:18 — REGNUM Главный врач Балахнинской центральной районной больницы, вице-президент Ассоциации флебологов Максим Кудыкин и хирург больницы скорой помощи из Дзержинска Андрей Васягин по решению Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода из СИЗО отправлены под домашний арест. Об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых ходатайствовало следствие.

Отмечается, что необходимости содержания врачей под стражей нет: все следственные мероприятия проведены — завершены обыски и допросы свидетелей.

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Причем адвокаты обвиняемых настаивали на избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде. Один из адвокатов был также ранее пациентом своего подзащитного, сообщает «Открытый Нижний», юрист уверен, что своевременная и квалифицированная помощь одного из обвиняемых его спасла.

Как сообщало ИА REGNUM, хирурги были арестованы 12 сентября. Следствие считает, что в 2015—2016 годах фигурант из Балахны, который на тот момент работал завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, являясь участником операций в дзержинской больнице, под предлогом покупки дорогостоящего медоборудования, которое предоставляется безвозмездно по программе, «похитил у пациента денежные средства». В общей сложности тремя частями было похищено 362 тыс. рублей.

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За хирургов вступилась Ассоциация флебологов России, которая направила обращение генпрокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю, в котором поставила вопрос об освобождении медиков из-под стражи. Позднее апелляционное представление по вопросу изменения меры пресечения в отношении врачей было внесено Генпрокуратурой РФ.

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